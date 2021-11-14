Иммунолог призвал выдавать QR-коды бессимптомно переболевшим коронавирусом

Иммунитет у бессимптомно переболевших коронавирусом людей сохраняется около года Фото: REUTERS

Людей, переболевших коронавирусом бессимптомно, следует включать в показатель коллективного иммунитета и давать им QR-коды в первую очередь, заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"У них такой же, и даже более мощный, иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. Их надо также учитывать, - подчеркнул эксперт. - Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина - это закон. Им нужно QR-код давать в первую очередь".

Жемчугов уточнил, что иммунитет у таких людей сохраняется около года. Особенно ценными для человечества врач назвал людей, которые перенесли штамм "дельта", так они являются носителями иммунитета к мутировавшему варианту инфекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые уже делают первые шаги в создании вакцины, которая позволит человеку получить неуязвимость от ковида. Стерильный иммунитет подразумевает невозможность заразиться SARS-CoV-2.

О возможности создания такой вакцины рассказали на Конгрессе по лабораторной медицине в Москве. Главную роль в определении такого иммунитета сыграют иммуноглобулины А(IgA).