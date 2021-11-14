Впервые с сентября в России снизилась заболеваемость коронавирусом за неделю

Число заболевших коронавирусом в России начало снижаться Фото: REUTERS

В России впервые с сентября отмечается снижение недельной заболеваемости коронавирусом, сообщает ТАСС.

Всего за текущую неделю зафиксировали 275 579 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Неделей ранее этот показатель составлял 281 305 случаев.

Также увеличилось число выздоровевших. За эту неделю коронавирусом переболели 222 607 человек, в то время как за прошлую – 203 439.

Выросло и число активных случаев. Сейчас их 1 030 703, а в прошлый раз их было на 44 400 меньше.

Напомним, 8 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока еще рано делать выводы об эффекте нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус пришел к выводу, что одни лишь вакцины против коронавирусной инфекции не способны положить конец пандемии.