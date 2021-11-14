Гениректор ВЦИОМ заявил, что россияне не хотят участвовать в опросах

ВЦИОМ отметил нежелание россиян участвовать в опросах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров пожаловался, что россияне стали менее альтруистичны и не хотят участвовать в опросах.

«Люди не очень понимают, что они получат за участие в опросах, стали менее альтруистичны, менее склонны надеяться на то, что их участие в опросе может изменить к лучшему жизнь страны», - сказал Федоров в интервью РИА Новости.

Директор ВЦИОМ отметил, что социологические опросы дают «сырье» для аналитики и интерпретации и рассказал, какие новые формы и методы работы применяют социологи. Так, в анкетах уменьшается количество вопросов, потому что ценность времени выросла. Тестируются опросы через интернет и роботизированные опросы, в которых не участвует интервьюер-человек.

Валерий Федоров рассказал, что анализировать и интерпретировать данные опросов становится сложнее.

«Все стало очень подвижным, переменчивым. И разработать или модифицировать какую-то модель устройства общества становится все сложнее. Вот это, я думаю, сейчас главная сложность, главный вызов для социологии – "сколотить" вот эту сложность меняющегося, трансформирующегося мира, понять, куда он идет, ну и в идеале дать еще какие-то рекомендации тем, у кого есть ресурсы, власть, влияние, капитал для того, чтобы принимать правильные решения», - сказал Федоров.

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