Сын Муаммара Каддафи претендует на пост президента Ливии

Одним из кандидатов в президентских выборах в Ливии может стать сын Муаммара Каддафи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи подал заявление на участие в президентских выборах в Ливии, сообщает местный телеканал Libya Alahrar в воскресенье, 14 ноября 2021 года.

Сейф аль-Ислам Каддафи обратился для этого в региональную избирательную комиссию в городе Себха, утверждает ливийское средство массовой информации.

Напомним, Муаммара Каддафи убили 20 октября 2011 года. Полковник единолично правил страной 43 года.

К власти он пришел после военного переворота в 1969-м еще в погонах капитана. Поскольку главным богатством страны были немалые запасы нефти, Каддафи стал сказочно богат (ел-пил в буквальном смысле только из золота). Эксцентричный лидер удивлял весь мир яркими одеяниями бедуина, которые придумывал сам. В зарубежных поездках он устанавливал в центрах мировых столиц бедуинский шатер. В 2008 году такой шатер был разбит и в Московском Кремле.

При нем Ливия стала самой благополучной страной Африки. ВВП на душу населения в 2009 году - 9714 долларов, 49-е место в мире. Каддафи ввел ежегодные дотации на каждого члена семьи, пособия новобрачным на приобретение квартиры и выплаты за каждого новорожденного.