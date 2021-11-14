Путин заявил, что свобода мысли и выбора в России была, есть и будет

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В России есть либерализм, если под этим понимать свободу мысли, выбора и поиска решения, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет", - подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что копировать понимание либерализма, принятое в какой-либо другой стране - далеко не лучший вариант.

"Наши либералы - это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги", - процитировал глава государства всемирно известного российского классика Федора Достоевского.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, заявил, что Россия должна строить социальное государство, так как дикий капитализм не работает.

Как отметил российский лидер, повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах мира, "неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющему неравенству".