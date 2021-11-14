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Политика14 ноября 2021 14:22

Песков: Путин очно выступит на заседании коллегии МИД РФ 18 ноября 2021

Президент выступит по актуальным международным темам
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин будет очно присутствовать на расширенном заседании коллегии МИД РФ, которое состоится в четверг, 18 ноября 2021 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер выступит на этом мероприятия. Выступление Владимира Путина коснется актуальных международных тем, уточнил представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, Путин не принял очного участия в 26-й конференции ООН по климату, которая прошла в Глазго. Не выступил президент и в формате видеоконференции, поскольку такая возможность не предусмотрена технически.

Однако глава государства записал видеообращение к участникам одной из сессий конференции. В нем российский лидер отметил, что Россия поддерживает предложенный на заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию.