Трое сотрудников скорой помощи в ЕАО заболели коронавирусом после отказа вакцинироваться

Большинство медиков передумали увольняться после осмотра терапевтом и инфекционистом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое медиков из бригады скорой медицинской помощи Облучья в Еврейской автономной области (ЕАО), которая отказалась вакцинироваться, заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава в Instagram.

"17 сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом, - говорится в сообщении ведомства. - Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием".

Кстати, большинство из них отозвали заявления на увольнение еще 6 ноября, после того самого осмотра. В министерстве уточнили, что решение об увольнении не поменяли только трое сотрудников, которые собираются переезжать в другой регион.

Как ранее писал сайт kp.ru, все сотрудники скорой помощи Облучья отказались от вакцинации от COVID-19 и написали заявления на увольнение.

Поводом послужило постановление главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова, согласно которому до 15 ноября привиты от COVID-19 первым компонентом вакцины должны быть 80% сотрудников медицинской сферы, а к 15 декабря вакцинацию следует завершить. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.