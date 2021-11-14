Украинские военные пригрозили "уничтожать" мигрантов на границе с Белоруссией

Мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз, на Украине предостерегли от попыток сделать это через территорию страны Фото: REUTERS

Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), входящей в Вооруженные силы Украины, будут "уничтожать" мигрантов и диверсантов, которые попытаются прорваться на в страну через границу с Белоруссией. Соответствующая информация появилась в аккаунте бригады в социальной сети Facebook.

"Сообщаем вам, что в настоящее время, подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Белоруссией и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - говорится в сообщении.

Позднее появился новый пост, в котором украинские военнослужащие пояснили, что имели в виду ликвидацию не самих мигрантов, а диверсантов, которые под них маскируются. По каким признакам собираются различать настоящих беженцев и "фейковых" перед решением об "уничтожении", в пехотной бригаде не уточнили.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что миграционный кризис на белорусской границе направлен против Киева. По мнению Енина, Минск намерен направить потоки мигрантов на Украину. Он сообщил, что Киев принимает меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Белоруссией.