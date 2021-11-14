Путин назвал свободу мысли одним из условий эффективного развития страны Фото: REUTERS

Свобода является одним из главных условий эффективного развития любого государства, считает президент России Владимир Путин.

«Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, на конкурентоспособность, на будущее, если нет вот такого внутреннего позитивного механизма развития, как свобода мысли», – заявил глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал сайт kp.ru, глава государства заявил, что в России есть либерализм, если под этим понимать свободу мысли, выбора и поиска решения.

Ранее Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, заявил, что Россия должна строить социальное государство, так как дикий капитализм не работает.

Как отметил российский лидер, повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах мира, «неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющему неравенству».