Вучич заявил, что из всех президентов ему проще всего дозвониться до Путина Фото: REUTERS

До президента России Владмира Путина дозвониться легче всего до российского лидера Владимира Путина, заявил сербский президент Александар Вучич. По его словам, ждать ответа Путина приходится от 24 до 48 часов.

«Это самая большая скорость, если брать всех мировых лидеров. Для Меркель нужно несколько дней ждать, чтобы поговорить. Си Цзиньпин – еще больше времени требуется, но возможно тоже поговорить», – рассказал Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Президент Сербии признался, что с американским лидером Джо Байденом он даже не пытался связаться. Как считает Вучич, при Путине Россия стала сильнее как в политическом, так и в экономическом отношении. Он также отметил, что российский лидер уже в 19-й раз встретится с ним, а это многое говорит об отношении Путина к Сербии. «Бесконечная ему благодарность за это, мы очень ценим», – добавил сербский президент.

Ак писал сайт kp.ru, Вучич признался, что многому учится у российского коллеги.