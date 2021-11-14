Путин встретится с президентом Узбекистана Мирзиеевым Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Переговоры пройдут в России на следующей неделе.

Как сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1», прилет Мирзиеева является важнейшим событием, поскольку встреча с Путиным станет для президента Узбекистана первым зарубежным визитом после победы на президентских выборах в октябре 2021.

Напомним, Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана с результатом 80,1% голосов. Путин поздравил его с убедительной победой, во время беседы также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие отношений.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 в ходе телефонного разговора президент России обсудил с главой Узбекистана ситуацию в Афганистане, а также условился о дальнейших личных контактах.