В закрытом из-за ковида китайском Хэйхэ нашли вирус на конфетах из России

В китайском Хэйхэ, закрытом из-за ковида, нашли вирус на упаковках конфет из России. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В китайском городе Хэйхэ, который был закрыт на карантин из-за вспышки COVID-19, обнаружили вирус на импортированных из России товарах. Об этом сообщает местное издание «Фэнмянь».

Вирус нашли на упаковках четырех видов продуктов – вафельных батончиков и шоколадных вафельных батончиков Ronni, конфет «Живинка» и сухого молока «Буренка». Положительный результат дало ПЦР-тестирование упаковок на складах, но на упаковках конфет и молока, поступивших в розничную торговлю, вируса не нашли.

Тем не менее, всех, кто купил эти товары, просят их продезинфицировать и обратиться к медикам.

«Если у жителей города имеется продукция данных брендов, просьба, применяя необходимые меры защиты, провести дезинфекцию, поместить их на хранение, и немедленно связаться с Центром по контролю за распространением заболеваний», - пишет издание.

Как ранее сообщалось на kp.ru, в Хэйхэ, расположенном недалеко от границы с Россией, 28 октября объявили локдаун из-за обнаружения одного больного ковидной пневмонией и троих бессимптомных носителей вируса. Позже количество зараженных увеличилось до 200 человек, а власти Хэйхэ объявили награду в сумме, эквивалентной более $15 000 за информацию об источнике распространения ковида.