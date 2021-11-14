Что произошло перед матчем Хорватия - Россия

Россия сыграет против Хорватии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В хорватском городе Сплите стартовал решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина будет сражаться с хозяевами поля за право сыграть на чемпионате мира, который пройдет в конце следующего года в Катаре. Игра Хорватия - Россия проходит сегодня, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра — в 17:00 по Москве.

"КП-Спорт" ведет прямую онлайн-трансляцию встречи со всеми подробностями. Хорваты начнут поединок с Влашичем, Ловреном и Модричем в составе. У нас же капитаном будет Георгий Джикия. На кону не просто путевка на ЧМ-2022, а - солидные призовые для команд, которые пройдут в финальную часть турнира.

Напомним, что сборная России перед этой игрой опережает Хорватию на 2 очка. Поэтому для прямого выхода в финальную часть ЧМ-2022 нашу команду устроит победа или ничья. Поражение - и тогда будем добывать путевку на турнир через сито стыковых матчей.