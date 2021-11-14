Глава Минсельхоза Патрушев заявил, что дефицита продуктов в России не допустят

Российские власти не допустят дефицита продуктов в стране, заявил министр сельского хозяйства Патрушев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил о планируемой поддержке производителей овощей и мяса. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Патрушев подчеркнул, что власть не допустит дефицита продуктов в России и будет работать, чтобы предотвратить скачок цен на сельхозпродукцию.

«Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу, в связи с этим будем увеличивать поддержку государственную этих отраслей и в том числе будем работать с сетями», - сказал Дмитрий Патрушев.

Патрушев напомнил, что в условиях мирового кризиса цены на продукты продолжают расти. В таких условиях важно «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках», отметил министр.

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