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Экономика14 ноября 2021 17:22

Глава Минсельхоза Патрушев заявил, что дефицита продуктов в России не допустят

Государство планирует увеличить поддержку производителей овощей и мяса
Мария ПАВЛОВА
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Российские власти не допустят дефицита продуктов в стране, заявил министр сельского хозяйства Патрушев.

Российские власти не допустят дефицита продуктов в стране, заявил министр сельского хозяйства Патрушев.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил о планируемой поддержке производителей овощей и мяса. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Патрушев подчеркнул, что власть не допустит дефицита продуктов в России и будет работать, чтобы предотвратить скачок цен на сельхозпродукцию.

«Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу, в связи с этим будем увеличивать поддержку государственную этих отраслей и в том числе будем работать с сетями», - сказал Дмитрий Патрушев.

Патрушев напомнил, что в условиях мирового кризиса цены на продукты продолжают расти. В таких условиях важно «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках», отметил министр.

Как ранее сообщалось на kp.ru, на Украине за год «индекс борща» вырос на 5,5 процента.