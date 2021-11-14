Мясников развеял миф о том, что вакцина остается в организме на всю жизнь

Доктор Мясников рассказал, что вакцина выводится из организма человека через месяц. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Популярный среди россиян миф о том, что вакцина от COVID-19 остается в организме человека на всю жизнь, развеял врач и телеведущий Александр Мясников. В программе «Полный контакт» он рассказал об ошибочности таких убеждений и заявил, что препарат выводится из организма человека за месяц.

«Вы поймите: вам сделали вакцину, она стимулировала выработку антител, она показала, против чего бороться, — и через три-четыре недели от вакцины и следа нет в организме. Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь», — объяснил Мясников.

Также Александр Мясников прокомментировал вопросы о побочных эффектах вакцины. Он объяснил, что осложнения или побочные эффекты после введения препарата могут появиться в течение двух-трех недель, но не позднее.

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