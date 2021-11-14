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Здоровье14 ноября 2021 14:28

Мясников развеял миф о том, что вакцина остается в организме на всю жизнь

Доктор Мясников рассказал, что вакцина выходит из организма через месяц
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Доктор Мясников рассказал, что вакцина выводится из организма человека через месяц.

Доктор Мясников рассказал, что вакцина выводится из организма человека через месяц.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Популярный среди россиян миф о том, что вакцина от COVID-19 остается в организме человека на всю жизнь, развеял врач и телеведущий Александр Мясников. В программе «Полный контакт» он рассказал об ошибочности таких убеждений и заявил, что препарат выводится из организма человека за месяц.

«Вы поймите: вам сделали вакцину, она стимулировала выработку антител, она показала, против чего бороться, — и через три-четыре недели от вакцины и следа нет в организме. Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь», — объяснил Мясников.

Также Александр Мясников прокомментировал вопросы о побочных эффектах вакцины. Он объяснил, что осложнения или побочные эффекты после введения препарата могут появиться в течение двух-трех недель, но не позднее.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что иммунолог Николай Крючков назвал введение QR-кодов в России логичным и правильным шагом.