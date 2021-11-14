Первый тайм матча Хорватия - Россия завершился вничью 0:0

Завершился первый тайм матча Хорватия - Россия. Фото: REUTERS

В хорватском городе Сплит завершился первый тайм матча отборочного турнира ЧМ-2022. Хорватия играет против России и по итогам этого поединка завершится первый раунд отбора на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре, сообщает "КП-Спорт". Итог битвы с хорватами в первом тайме - ничья 0:0, сообщает пресс-служба сборной России по футболу.

Поединок проходит целиком под диктовку сборной Хорватии - у хозяев поля преимущество. Однако же все атаки соперников уверенно "гасит" защита российской команды во главе с вратарем Матвеем Сафоновым. Голкипер "Краснодара" выглядит очень уверенно.

Статистика первого тайма красноречива - у российской команды 0 ударов, у Хорватии - 9, 3 - в створ ворот, 4 - мимо, 2 - заблокировано. При этом, владение мячом - 67 на 33 в пользу сборной Хорватии.