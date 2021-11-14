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Спорт14 ноября 2021 15:53

Россия проиграла 0:1 Хорватии решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022

Единственный гол в матче россияне забили в свои ворота
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
Россия сыграла с Хорватией в Сплите.

Россия сыграла с Хорватией в Сплите.

Фото: REUTERS

Подошел к концу матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия - Россия в городе Сплит. К сожалению, россияне не смогли добиться нужного для себя результата. В конце матча на 81-й минуте поединка случился автогол - Федор Кудряшов срезал мяч в свои ворота, сообщает "КП-Спорт".

По итогам отборочного турнира ЧМ-2022 россияне набрали 22 очка в 10 играх и заняли второе место. Хорватия обошла нас на 1 балл. Теперь команду Валерия Карпина ожидает жеребьевка раунда плей-офф.

Она состоится 26 ноября. Полуфинальные игры пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. В эту стадию отбора на ЧМ-2022 уже прошли Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия. А теперь - и Россия.