Поклонская ответила депутату Рады, угрожавшего ей арестом Фото: Олег ЧИРКОВ

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который обещал отправить ее в СИЗО. Как отметила дипломат, парламентарий пригрозил арестом после публикаций о предоставлении ей квартиры после 20 лет службы в органах власти.

«Грех не воспользоваться полными данными про меня и ребенка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне», – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, на Украине много людей, «желающих совершить в отношении нее преступление». Они, отметила Поклонская, имеют много претензий к ней, поскольку она «кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте».

Посол заявила, что после присоединения Крыма к России неоднократно предпринимались попытки лишить ее жизни.

Ранее депутат Рады Гончаренко пригрозил Поклонской «правосудием» со стороны украинских силовиков, которые «упакуют» дипломата и «отправят подальше от своей квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО».