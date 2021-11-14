Мужчина, которого пытался спасти погибший в московском метро, оказался его братом Фото: Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Упавший под поезд в московском метро мужчина оказался братом того, кто пытался его спасти. Братья приехали из Дагестана, один из них был судим за попытку грабежа, рассказали в правоохранительных органах.

Как передает «Московский комсомолец», трагедии на станции метро «Сходненская» предшествовала стычка на платформе. Оба мужчины упали под прибывающий поезд, однако действия машиниста не позволили одному из братьев погибнуть. После инцидента он сразу же покинул место происшествия, но вскоре был найден мертвым под окнами многоэтажного дома на улице Свободы.

Правоохранители сообщили, что братья имели криминальное прошлое. Старший неоднократно привлекался к уголовной ответственности за попытку грабежа и кражу, младший был судим за хранение наркотиков.

Как писал сайт kp.ru, накануне в московском метрополитене мужчина погиб, пытаясь спасти упавшего на пути пассажира. Инцидент произошел на станции «Сходненская». Мужчина свалился на пути перед приближающимся поездом. Один из прохожих пытался его спасти, но тоже упал вниз. Благодаря бдительности вовремя затормозившего машиниста, первый мужчина остался жив – и тут же скрылся с места происшествия.