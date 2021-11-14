После нападения на мужчину с семьей в Балашихе возбуждено уголовное дело Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения на мужчину с семьей в Балашихе. Конфликт между пострадавшим и несколькими нападавшими произошел на бытовой почве.

Инцидент произошел в ночь на 13 ноября 2021. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Личности нападавших установлены, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, пострадавший возвращался домой с женой и маленьким ребенком. Увидев у своего дома непристойно ведущего себя мужчину, он сделал ему замечание. Между ними начался конфликт, перешедший в драку. Позже к ней присоединились еще несколько человек, которые избили отца семейства, сообщил собеседник агентства.

Пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

Как писал сайт kp.ru, в конце октября 2021 в подмосковном Лыткарине несколько человек избили мужчину за просьбу не мусорить.