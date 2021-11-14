Письмо Екатерины II о пользе вакцинации выставят на аукционе

Письмо императрицы Екатерины II генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву о пользе вакцинации продадут на аукционе. Оно уйдет с молотка одним лотом вместе с портретом правительницы работы живописца Дмитрия Левицкого.

Как рассказала РБК директор аукционного дома MacDougalls's Екатерина МакДугалл, подлинность письма подтвердил академик Олег Хромов. МакДугалл отметила, что в нем Екатерина II подробно описала вакцинацию и ее пользу.

«Между прочими предметами должности…одним из главнейших почитаться должен заведение прививания», – написала императрица.

Лот оценивается в 78-117 миллионов рублей. Письмо и портрет Екатерины II будут выставлены на аукционе во время экспозиции в Москве, которая состоится с 19 по 30 ноября 2021 в усадьбе Зубовых.

Напомним, Екатерина II была первым в России человеком, привившимся от оспы. Это произошло в 1768 году, когда оспа бушевала в Российской империи и Европе.