Читатели Mirror скептически отнеслись к идее войны с Россией на стороне Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британцы отреагировали на статью газеты The Mirror о возможной переправке военнослужащих Великобритании на Украину в качестве помощи в возможной войне с Россией. По мнению читателей, у британских военных нет шансов в противостоянии с российской армией.

Ранее издание сообщило, что Великобритания готовится направить на Украину 600 военнослужащих, поскольку опасается вторжения туда России. Подразделение спецназа SAS могут якобы могут быть отправлены на Украину в течение нескольких часов.

«Давайте будем реалистами. После тех сокращений, под которые попала британская армия, она не сможет полноценно сражаться. Путин проглотит ее целиком», – написал пользователь insideout.

«Если начнется третья мировая, не будет такого места, где бы мы могли спрятаться – нам всем придет конец», – уверен londonboy107.

«Борис Джонсон не может мобилизовать войска даже для того, чтобы отбросить беженцев от Великобритании», – заявил soulbanshee.

«Мы хотим, чтобы наши парни умирали на Украине? Мы хотим, чтобы над Лондоном прогремел ядерный взрыв? Не будьте сумасшедшими!» – прокомментировал пользователь под ником Alex112.

Как писал сайт kp.ru, ранее The Mirror опубликовала статью о готовности Лондона отправить на Украину 600 военнослужащих. Уверенность во вторжении российской армии в соседнюю страну якобы имеет глава британской разведки MI-6. Британия, пишет газета, готовит к переброске на Украину подразделения спецназа медиков, инженеров, связистов и 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады.

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