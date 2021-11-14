В Луганске заявили об артобстреле ЛНР украинскими силовиками Фото: Facebook

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли из артиллерийских оружий территорию Луганской народной республики, рассказали журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье, 14 ноября, ВСУ, используя арторудия калибром 152 миллиметра открыли огонь по населенному пункту Анновка. В представительстве ЛНР в СЦКК отметили, что в соответствии с Минскими соглашениям тяжелое вооружение должно быть отведено. Количество пострадавших в результате обстрела уточняется.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Луганске заявили о применении гранатомета во время обстрела ВСУ подконтрольного ЛНР поселка Молодежное.

На прошлой неделе украинские силовки обстреляли село Спартак в Донецкой народной республике с применением 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Напомним, генеральный штаб ВСУ утверждает, что украинские военные 26 октября 2021 впервые применили на Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.