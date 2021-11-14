Латвия начала военные учения у границы с Россией и Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия начала масштабные военные учения у границы России и Белоруссии. В них задействованы четыре бригады Земессардзе – национальной гвардии республики.

Как рассказала агентству LETA представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Сандра Брале, учения стартовали в эти выходные на юго-востоке Латгале. Маневры продлятся до 12 декабря 2021, страны-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая Россию и Белоруссию, в курсе проводимимых Ригой учений, отметила представитель НВС.

Между тем министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил Латвийскому телевидению, что в маневрах принимают участие около 3 тысяч военнослужащих.

Как писал сайт kp.ru, Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Страны намерены воспользоваться четвертой статьей договора о Североатлантическом альянсе, которая предусматривает возможность созыва Совета, если одна и стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.