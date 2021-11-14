ФБР отрицает хищение хакерами личных данных своих сетей Фото: EAST NEWS

Взлом электронной почты Федерального бюро расследований не привел к утечке личных данных из сетей ведомства, заявляет ФБР.

«Хотя рассылка фейковых писем проходила с сервера, управляемого ФБР, этот сервер был предназначен для отправки уведомлений для LEEP и не был частью корпоративной электронной почты ФБР. Никто не смог получить доступ к каким-либо данным в сети ФБР», – сказано в заявлении на сайте ведомства.

Как пояснили в ФБР, LEEP - это то IT-инфраструктура ведомства, используемая для связи с партнерами в правоохранительных органах в различных штатах и местными властями. В ФБР добавили, что ошибка в системе уже устранена.

Как писал сайт kp.ru, хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований Соединенных Штатов. Злоумышленникам от имени ведомства удалось отправить десятки тысяч писем. В них они предупреждали о возможной кибератаке.

Позже ФБР подтвердило факт взлома электронной почты ведомства и рассылки с нее десяток тысяч фейковых писем.