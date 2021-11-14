Двое детей утонули в реке в Челябинской области, провалившись под лед Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области двое детей утонули в реке, провалившись под лед во время прогулки. Инцидент произошел днем в воскресенье, 14 ноября, в поселке Бреды.

«Прибывшие к месту вызова сотрудники 57 ПСЧ Карталинского пожарно-спасательного отряда на удалении трех метров от берега из воды извлекли тела двух детей – мальчиков. Ориентировочный возраст – девять-десять лет (точный возраст и личности устанавливаются)», – говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Челябинской области.

Свидетелем происшествия стал местный житель, отправившийся на реку рыбачить. Увидев в полынье человека, он вызвал спасателей. Отмечается, что дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых.

Как писал сайт kp.ru, в конце октября 2021 в поселке Горный Хабаровского края два брата 6 и 10 лет погибли, провалившись под лед на местном водоеме.