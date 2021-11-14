Украина получила от США около 80 тонн боеприпасов. Фото: twitter/USEmbassyKyiv

В воскресенье, 14 ноября, пресс-служба американского посольства в Киеве сообщила, что Украина получили из Соединенных Штатов еще около 80 тонн боеприпасов.

«Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины», - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны Запада – в частности, США, Францию и Германию – перестать «накачивать» Украину оружием. Она подчеркнула, что попытки урегулировать конфликт в Донбассе силой будут иметь «трагические последствия».

К слову, обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис рассказал, как далеко готовы зайти США в поддержке Украины.