Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Бразилии

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при «Формулы-1» в Бразилии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 14 ноября, прошла основная гонка 19-го этапа чемпионата «Формула-1» – Гран-при в Бразилии, победителем стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, передает агентство Reuters.

Второе место занял пилот «Ред Булла» из Нидерландов, он пришел к финишу с отставанием в 10,496 секунды. Третьим финишировал товарищ Хэмилтона по команде «Мерседес», финн Вальттери Боттас.

Гонщики «Хааса» россиянин Никита Мазепин и Мик Шумахер из Германии отстали на два круга, в результате чего пришли к финишу 17-м и 18-м соответственно.

После гонки Льюис Хэмилтон заявил, что «все было против» его команды, но гонщики «понимали, что нельзя останавливаться, нужно продолжать бороться».

«Мы никогда не будем избегать борьбы. Очень рад оказаться здесь. Я давненько не побеждал», - добавил триумфатор Гран-при «Формулы-1» в Бразилии.

Следующий этап чемпионата состоится в Катаре, он пройдет с 19 по 21 ноября.