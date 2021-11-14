При землетрясении в Иране пострадали 70 человек

При землетрясении в Иране погиб один человек, пострадали 70 Фото: REUTERS

В воскресенье, 14 ноября, недалеко от иранского портового города Бендер-Аббас, расположенного в провинции Хормозган в южной части страны, произошло сильное землетрясение, в результате погиб по меньшей мере один человек, еще 70 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Джафар Миадфар.

Он уточнил, что «22 человека госпитализированы и остаются в больницах, один человек погиб», передает агентство Jamaran.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ЕССЦ) сообщил о двух землетрясениях на юге Ирана. По данным специалистов Центра, магнитуда первого землетрясения составила 6,0, второго – 6,3. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 60 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением около 352 тысячи человек, очаг залегал на глубине десять километров.