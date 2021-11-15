Прокуратура начала проверку после взрыва на складе НЛМК в Липецке

В результате взрыва пострадал один человек, он передан врачам «Скорой помощи» Фото: Михаил ФРОЛОВ

После взрыва на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке областная прокуратура начала проверку, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила журналистам представитель надзорного ведомства Татьяна Ткачева..

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения промышленной безопасности в действиях уполномоченных лиц. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», - сказала она.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Тем временем поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены, людей под завалами больше нет. Об этом сообщили в областном главке МЧС, уточнив, что хлопок с последующим возгоранием произошли на складе коксохимического цеха.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в результате взрыва пострадал один человек, он передан врачам «Скорой помощи».