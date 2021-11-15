Счетная палата назвала инфляцию основной макроэкономической проблемой в России Фото: Иван ВИСЛОВ

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин считает, что на сегодняшний день макроэкономическая ситуация в России стабильная, и угроз для нее сейчас не так много, а главной проблемой является инфляция.

«Может быть, я чрезмерный оптимист, а в Счетной палате должны быть скорее пессимисты, которые постоянно говорят о рисках, но, мне кажется, что для макроэкономической стабильности в России сейчас вообще не так много угроз. Потому что у нас стабильная макроэкономическая ситуация, спасибо мировой конъюнктуре, у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка», - сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Алексей Саватюгин добавил, что «инфляция – основная макроэкономическая проблема» в стране.

Напомним, как писал сайт kp.ru, основной вклад в инфляцию в России вносит изменение цен на продовольственные товары, которые за октябрь по сравнению с сентябрьскими показателями подорожали на 2,17%. В целом же годовая инфляция в России в октябре текущего года ускорилась до 8,13%, что стало рекордным показателем с января 2016 года.