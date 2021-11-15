Президент Чехии с 15 ноября начнет принимать посетителей в госпитале

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован с циррозом печени Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан, который ранее был госпитализирован с циррозом печени, идет на поправку, поэтому врачи решили в понедельник, 15 ноября, перевести его в обычную больничную палату, и в этот же день глава государства начнет принимать посетителей, сообщает Словацкое телевидение со ссылкой на премьер-министра республики Андрея Бабиша.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 октября 77-летнего Милоша Земана, который с весны этого года передвигается в инвалидной коляске, доставили в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. Позже стало известно, что специалисты диагностировали у него цирроз печени, чешскому лидеру установили в желудок зонд для кормления. Сообщалось также, что лечение может занять около четырех недель.

Между тем, 8-9 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила коалиция либеральных сил «Вместе», а 11 ноября премьер Андрей Бабиш объявил, что правительство страны ушло в отставку.