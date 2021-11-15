Гинцбург: Негативных последствий от многократной ревакцинации против коронавируса не обнаружено

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что многоразовая ревакцинация против коронавируса не приносит никакого вреда организму.

По его словам, были такие случаи, и специалисты наблюдали за титром антител у пациентов, которые сделали прививку против COVID-19 несколько раз.

«Все нормально, все хорошо», - сказал ученый в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, были ли зафиксированы негативные последствия для организма, Гинцбург сказал: «Абсолютно никаких».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор Центра им. Гамалеи рассказал, что у людей, которые трижды привились препаратом «Спутник V», нет жалоб на побочные действия. Он также говорил, что россиянам, которые ранее уже были привиты, в условиях распространения штамма коронавируса «дельта» следует вакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода.

На сегодняшний день в России зарегистрировано пять вакцин: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «Спутник Лайт», « ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «Ковивак». Сайт kp.ru подробно рассказывал, чем эти препараты друг от друга отличаются, об особенностях их применения, и кому какую прививку лучше выбрать.

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