Блинкен и глава МИД Франции обсудили по телефону ситуацию на границе России с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 14 ноября, в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом обсудил ситуацию на границе России с Украиной.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс. По его словам, собеседники «обсудили сообщения о вызывающей беспокойство военной активности России на Украине и вблизи нее, а также подтвердили их неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Они также обсудили совместные усилия по поиску решения относительно ядерной программы Ирана», - добавил официальный представитель госдепа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать вызывающие обеспокоенность перемещения Вооруженных сил (ВС) России на границе с Украиной, призвав Москву «быть более прозрачной в своих намерениях».

К слову, российское посольство в Вашингтоне посоветовало пресс-секретарям госдепа и Минобороны США обратить внимание на деятельность собственных Вооруженных сил (ВС), которые «безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос».