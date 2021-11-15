Столтенберг заявил о готовности НАТО к любым изменениям ситуации на границе Украины с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к любым изменениям ситуации на границе Украины с Россией, куда якобы стягиваются российские войска.

«Мы заметили некоторые необычные движения и концентрацию сил, именно поэтому мы начеку, отслеживаем ситуацию и готовы реагировать на любое развитие событий», - сказал Столтенберг в интервью телеканалу HBO.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых, как утверждается в публикации, показано размещение российских военных якобы на границе с Украиной. На самом деле на фото представлена Смоленская область, которая не граничит с бывшей советской республикой.

К слову, министерство обороны Украины опровергло сообщения о наращивании присутствия ВС России у границ страны. Начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала со ссылкой на данные украинской разведки тоже опроверг информацию о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Он пояснил, что проводились учения, после которых военнослужащие вместе с техникой ушли к местам дислокации.