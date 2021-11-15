На парламентских выборах в Аргентине побеждает оппозиция

Накануне в Аргентине прошли парламентские выборы Фото: REUTERS

В воскресенье, 14 ноября, в Аргентине прошли парламентские выборы. По итогам обработки свыше 90% голосов в большинстве регионов страны, в 12 аргентинских провинциях из 23-х побеждают правоцентристский оппозиционный альянс «Вместе за перемены» и его сторонники.

Отмечается, что оппозиция лидирует и в столице страны Буэнос-Айресе, и в одноименной провинции – самом крупном регионе Аргентины. Проправительственный альянс «Всеобщий фронт» смог заручиться наибольшей поддержкой граждан на Аргентине только в восьми регионах.

Всего же по итогам прошедшего накануне голосования будут обновлены 127 из 257 мест в Палате депутатов и 24 из 72 – в сенате. В настоящее время у «Всеобщего фронта» 41 место в верхней палате и 120 – в нижней.

На официальном сайте с результатами выборов опубликован прогноз, согласно которому, по предварительным подсчетам, «Всеобщий фронт» получает только девять из обновляемых мест в сенате и 46 мест в Палате депутатов. Таким образом, правительственный альянс может потерять большинство в главном законодательном органе страны. Явка на выборах составила 71%, передает ТАСС.