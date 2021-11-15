Столтенберг заявил, что у НАТО нет единого мнения о вступлении Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг с президентом Украины Владимиром Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что страны – члены Североатлантического альянса пока не могут прийти к единому мнению по вопросу вступления Украины в военный блок.

«Пока они (украинцы – прим. ред.) не стали членами. Но прежде всего мы усилили наше партнерство, работаем с ними теснее», - сказал генсек объединения в интервью телеканалу HBO.

Столтенберг подчеркнул, что «чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО». По его словам, Альянс на этом этапе помогает Киеву бороться с коррупцией в стране, но чтобы принять Незалежную в свои ряды, «должны договориться 30 союзников».

«А сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом», - подчеркнул он.

Генсек Альянса также сообщил, что во время своей последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку со стороны НАТО «целостности и суверенитету» страны, однако тот, по словам Столтенберга, хочет «большего», чем поддержка, – «полноправного членства».

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 21 октября, сказал, что Украина может и не вступить в НАТО, «а военное освоение территории уже идет».

«Это реально создает угрозу для Российской Федерации, и мы отдаем себе в этом отчет», - подчеркнул глава государства.

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