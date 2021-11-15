Глава ЛНР назвал угрозы Киева применить беспилотники Bayraktar демонстративным игнорированием норм

Беспилотник Bayraktar на выставке в Стамбуле Фото: REUTERS

Заявления Киева о применении турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе связаны не столько с войной, сколько с политикой, рассказал РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Я считаю, что нарочитые заявления, сделанные киевскими военными о применении беспилотников Bayraktar, – это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм", - подчеркнул Пасечник, уточнив, что речь идет о нарушении режима прекращения огня.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый министр обороны Украины Алексей Резников оправдал применение беспилотника Bayraktar в Донбассе.

"Я хочу обратить внимание на текст минских соглашений, в котором четко записан запрет на использование беспилотных аппаратов, - подчеркнул Резников. - Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: иностранных. То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле, и это – украинский беспилотный аппарат".

Напомним, генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил использование ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Это первый случай применения купленной у Турции техники. Как сообщили в Генштабе, 26 октября 2021 года беспилотник управляемой бомбой уничтожил пушку противника.