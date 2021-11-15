Что произошло в ночь на 15 ноября

Летчик из США удивился тому, что у советских людей есть чувство юмора. Фото: ТАСС/Георгий Надеждин

Оказывается, американцев удивляло чувство юмора советских летчиков, которые в разгар «Холодной войны» поднимали в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей США. Об этом упоминается в сборнике рассказов, посвященном воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight. Один из американских пилотов по имени Чак Хаусман поделился воспоминаниями о том, как шутили советские военные во время перехвата, отметив: «Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора».

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил миграционный кризис на польско-белорусской границе в телефонном разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. По словам Блинкена, действия белорусских властей «угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что страны – члены Североатлантического альянса пока не могут прийти к единому мнению по вопросу вступления Украины в военный блок. Он также заявил, что Альянс готов к любым изменениям ситуации на границе Украины с Россией, куда якобы стягиваются российские войска.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что многоразовая ревакцинация против коронавируса не приносит никакого вреда организму. По его словам, были такие случаи, и специалисты наблюдали за титром антител у пациентов, которые сделали прививку против COVID-19 несколько раз.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал три варианта развития коронавируса. Он пояснил, что вероятные пути дальнейшей эволюции «ковида» можно просчитать с учетом знаний о развитии других вирусов.

Австрия стала первой страной мира, в которой пошли на жесткие меры в борьбе за всеобщую вакцинацию — те, кто пока не получил прививку, с 15 ноября оказываются под жестким локдауном. С понедельника свидетельство о вакцинации становится главным документом для австрийцев. Без него нельзя зайти в торговый центр, ресторан или музей. Но это лишь часть ограничений: для непривитых установлены конкретные — и немногочисленные — поводы для выхода из дома. Собственно, таких уважительных причин всего четыре: на работу или учебу, к врачу и в продуктовый магазин.

Игроки сборной России в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проиграли футболистам Хорватии со счетом 0:1, причем победить хорватам на встрече с россиянами удалось только потому, что защитник нашей сборной Федор Кудряшов на 81-й минуте забил мяч в свои ворота после рикошета. Подробности рассказывает «КП» – спорт».

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