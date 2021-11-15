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Экономика15 ноября 2021 4:43

В ФАС заявили, что введение эталонных тарифов не повлечет роста цен на электроэнергию

В ведомстве подчеркнули, что новая модель "исключит субъективизм и тарифную дискриминацию"
Роман КИЛЬМЯШКИН
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В ФАС заверили, что эталонные тарифы не приведут к росту цен

В ФАС заверили, что эталонные тарифы не приведут к росту цен

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прорабатывает вопрос установления тарифов на передачу электроэнергии методом эталонных расходов, сообщает пресс-служба ведомства. Ее планируют создать на основе лучших практик деятельности территориальных сетевых организаций.

"ФАС сообщает, что установление тарифов эталонным методом не приведёт к негативным последствиям, - уточнили антимонопольщики. - Эталонный метод установления тарифов исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО".

Как ранее писал сайт kp.ru, в России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. С такой инициативой выступила ФАС. Главная цель нововведения – избежать роста тарифов из-за увеличивающихся расходов на ремонт, топливо, транспорт и другие нужды, которые ресурсоснабжающие компании часто называют в качестве причин повышения расценок. Ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.