Названа средняя стоимость похорон в Москве

Стоимость похорон растет в пределах инфляции Фото: REUTERS

Средняя стоимость похорон в Москве в 2021 году составляет порядка 135 тысяч рублей, рассказал РБК глава ГБУ "Ритуал" Артем Екимов. По его словам, москвичи как правило не экономят на погребении умерших родственников, так как это "последнее прости, материально воплощенное".

"Порядка 100-110 тысяч рублей, собственно, за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки, и само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тысяч рублей, — уточнил руководитель "Ритуала". — И это необязательная минимальная цена, а сложившийся средний чек в учреждении".

Екимов уточнил, что чек растет, но "в пределах инфляции, либо за счет новых категорий продукции и новых услуг". По его словам, сильнее всего на изменение цены похорон повлияла динамика цен на древесину и металл.

Как ранее писал сайт kp.ru, годовая инфляция в России в октябре текущего года составила 8,13%. Соответствующие данные приводит Росстат. Текущий показатель является рекордным с января 2016, когда инфляция было на уровне 9,77%. По сравнению с сентябрем потребительские цены в октябре выросла на 1,11%, что является максимальным месячным ростом с марта 2015 года.