Мурашко призвал россиян привиться от ковида, чтобы снизить нагрузку на врачей

Михаил Мурашко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал жителей страны вакцинироваться от коронавируса, чтобы снизить нагрузку на медперсонал, который с начала пандемии находится в колоссальном напряжении. Соответствующее заявление министр здравоохранения сделал в интервью ТАСС.

"С весны 2020-го врачи, медсёстры, санитарочки, водители — весь персонал — находятся в колоссальном, невероятном напряжении. Низкий поклон каждому из них, - подчеркнул Мурашко. - Где предел возможностей? Не знаю. Врачи в одиночку не справятся. Им нужна помощь. Наша с вами помощь населению России".

Как ранее писал сайт kp.ru, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Для победы над инфекцией нужно, чтобы прививку сделали 70-75% россиян, объяснил специалист. При этом важность вакцинации необходимо разъяснять не только взрослым, но и детям, добавил эксперт.