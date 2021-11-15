Двух россиян обвинили в пособничестве нелегальной миграции в Польше

Двух граждан России обвинили в пособничестве нелегальной миграции в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Польши обвинила двух россиян в организации нелегальной перевозки выходцев из Ближнего Востока через Польшу в Германию.

- Прокурор Шленского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице выдвинул еще одно обвинительное заключение в отношении деятельности международной организованной преступной группы, организующей незаконное пересечение границы для граждан из стран Ближнего Востока, — говорится в сообщении ведомства.

Там же указано, что ответчиками по делу являются два россиянина и один украинец. Уточняется, что двое граждан России «чеченской национальности» проживают на территории Польши. Третий организатор находится в розыске.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны Польши сообщил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны. Польские войска приведены в состояние шестичасовой готовности. Позже появилась информация, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность созыва Совета НАТО, воспользовавшись четвертой статьей договора о Североатлантическом альянсе. Эта статья предусматривает возможность созыва Совета, если одна и стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.