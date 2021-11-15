Врач-инфекционист объяснил, почему Австрия решила ввести локдаун для непривитых от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Австрии приняли решение ввести локдаун для непривитых от коронавируса. Врач — инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев предположил, что могло подтолкнуть к такому решению.

Вирусолог полагает, что таким образом власти надеются усилить контроль за ситуацией с распространением коронавируса и снизить нагрузку на коечный фонд.

- В Австрии коечный фонд несколько ниже, чем в других странах, в том числе и в России. Большое количество заболевших, которым потребуется госпитализация может ударить по медицинской помощи, увеличить количество летальных случаев, - комментирует Пятому каналу врач.

Он отметил, что в Австрии, как и в России не самый высокий уровень вакцинации. Это проблема абсолютно всех стран, у которых страховая медицина не связана с наличием прививок.

Врач отметил, что в тех странах. Где сумма страховки на лечение зависит от вакцинации, причем не только от коронавируса, но и от других заболеваний, показатели по иммунизации населения выше.

- При увеличении количества сделавших прививку людей снижается количество госпитализаций и тяжелых случаев болезни, - рассуждает эксперт.

При этом собеседник телеканала полагает, что локдаун для непривитых от ковида, скорее всего, не даст внушительного результата, на который рассчитывают власти.

-Конечно, часть людей пойдет вакцинироваться. Так же было у нас, когда QR-коды ввели для похода в кафе и рестораны. Тогда ко мне обращалось много людей, которые хотели сделать прививку. Но не чтобы получить защиту от инфекции, а для того, чтобы свободно посещать заведения общепита»— рассказал эксперт.

Он уверен, что действенным стимулом для вакцинации будет введение платных госпитализаций при отсутствии прививки. Если траты будут возложены на плечи пациента, то он задумается о вакцинации.

В свою очередь политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников поддержал меру, принятую австрийскими властями.

- Есть общие правила. Для того, чтобы была безопасность в обществе, нужно сделать прививку. Общество должно себя обезопасить от возможных сценариев развития пандемии. Другой вопрос — насколько это организовано там в Австрии, — сказал Солонников "Известиям".

Тем временем в России задумываются о введении системы QR-кодов. Она может начать действовать с 1 февраля 20222 года.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что это «вынужденная мера».

- И нам всем просто нужно вакцинироваться и пережить все это, - сказала парламентарий.