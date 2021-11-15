Польша опасается вооруженной провокации на границе с Белоруссией

Польша опасается провокаций на границе с Белоруссией, где продолжается миграционный кризис. Фото: REUTERS

Вооруженной провокации на границе с Белоруссией опасаются власти Польши. Об этом 15 ноября в эфире третьего канала Польского радио в программе «Политический салон» заявил представитель канцелярии президента Якуб Кумох.

Якуб Кумох в канцелярии президента Анджея Дуды отвечает за международную проблематику. Говоря о ситуации на границе с Белоруссией, он заявил, что Польша должна быть «готова ко всему».

«Мы должны быть готовы ко всему. Мы видели применение лазера, мы знаем, что там есть снайперы. Мы опасаемся вооруженной провокации», - сказал Кумох.

Представитель канцелярии президента заявил, что Польша собрала на границе достаточно силовиков, чтобы отразить возможные провокации. На польско-белорусской границе, кроме четырех тысяч пограничников, находятся две тысячи полицейских и 15 тысяч солдат регулярной армии.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о незаинтересованности Белоруссии в конфликтах на государственной границе.