Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Ставки по ипотеке увеличились Фото: Олег ЗОЛОТО

Ставки по большинству ипотечных программ Сбербанка увеличились, следует из материалов на сайте финансовой организации.

Правда, почти во всех случаях рост составил менее одного процентного пункта. Исключение составляет только ставка по программе покупки комнаты. Она увеличилась с 7,3% до 8,7%.

Минимальная ставка по военной ипотеке теперь составляет 7,9% (ранее 7,5%), по рефинансированию – 8,6% (8,2%), по готовому жилью – 8,7% (8,1%), по строящемуся жилью – 8,8% (8,1%), по загородной недвижимости – 8,8% (8,4%), по программе строительства жилого дома – 9,6% (9,2%), по приобретению гаража или машино-места – 9,7% (9,3%).

Как ранее писал сайт kp.ru, глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что на сегодняшний день ипотека является единственным способом покупки жилья для большинства граждан, при этом несмотря на рост цен доступность жилья для россиян сохраняется.