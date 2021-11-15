Набиуллина заявила о риске роста закредитованности в России

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила об угрозе опасного роста закредитованности россиян. Соответствующее заявление руководитель регулятора сделала во время выступления в Госдуме.

"Потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами, за 9 месяцев с начала года — 16%, - констатировала Набиуллина. - Это не очень хорошо, потому что дальше уже опасный рост закредитованности".

Вместе с тем наблюдается и положительная тенденция к росту объема средств клиентов в банках. Так, за 10 месяцев 2021 года он увеличился на 1,2%, в то время как за аналогичный период 2020 года – уменьшился на 0,8%.

Как ранее писал сайт kp.ru, 22 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. Последний раз регулятор поднимал ключевую ставку в сентябре 2021 до уровня 6,75% годовых. Банк России не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.