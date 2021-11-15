В Совфеде призвали Минфин не повышать акцизы на водку и коньяк Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Повышение акцизов на крепкий алкоголь может привести к росту производства суррогатов, поэтому сенаторы рекомендовали Министерству финансов России отказаться от данной меры. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделал первый замглавы бюджетного комитета Совфеда РФ Сергей Рябухин.

«Я считаю, что в этой ситуации, когда у нас сбалансирован бюджет, есть дополнительные доходы, ФНБ достаточно крепким стал, повышение акцизов будет провоцировать рост суррогатов», - приводит РИА Новости слова парламентария, отметив, что рост самогоноварения в России уже по прогнозам этого года составит примерно 20%, а это - большой показатель.

Кроме того, по словам Рябухина, необходимо дождаться, чтобы были сбалансированы нормы по акцизам в странах Таможенного союза и ЕАЭС.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минфин РФ предложил с 1 января следующего года повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк. Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов правовых актов, минимальная цена на водку должна вырасти на 7,4% - с действующих 243 рублей до 261 рубля за полулитровую бутылку, а минимальная стоимость коньяка может вырасти на 7,6% - с текущих 446 до 480 рублей за бутылку того же объема.