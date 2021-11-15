В «Ростехе» заявили, что истребитель Checkmate будет дешевле американских конкурентов

Истребитель Checkmate Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что российский истребитель Checkmate будет сопоставим по характеристикам с американским F-35, но при этом дешевле.

- К конкурентам я бы отнес JF-17, J-10, F-16, но сопоставимыми возможностями может похвастаться только F-35. Тем не менее, наш самолет экономически выгоднее - как с точки зрения стоимости машины, так и со стороны стоимости летного часа. При этом он может брать на борт рекордный объем вооружения., — сказал он на выставке Dubai Airshow 2021.

По мнению Чемезова, у российского истребителя хорошие экспортные перспективы. Его стоимость составит 30-35 миллионов долларов.

Напомним, российский истребитель пятого поколения Checkmate впервые презентовали за рубежом. Презентация легкого тактического самолета прошла в воскресенье, 14 ноября, на Dubai Airshow 2021, на нее была приглашена делегация Объединенных Арабских Эмиратов. Показ прошел в специально построенном павильоне Ростеха. Самолет включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Он выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух - воздух» и «воздух - поверхность».