Президент Армении отправил в отставку министра обороны

В Армении сменился министр обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении от должности министра обороны страны Аршака Карапетяна, сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

Новым министром обороны, согласно тексту указа, стал Сурен Папикян. Для этого Саркисян освободил его от должности вице-премьера.

В пресс-службе президентского аппарата уточнили, что соответствующее предложение поступило от премьер-министра Армении Николы Пашиняна.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил планы проведения на следующей неделе трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Трехсторонние переговоры приурочены к годовщине подписания исторического документа по прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе.