Президент Армении отправил в отставку министра обороны

В Армении сменился министр обороны
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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении от должности министра обороны страны Аршака Карапетяна, сообщает пресс-служба аппарата главы государства.
Новым министром обороны, согласно тексту указа, стал Сурен Папикян. Для этого Саркисян освободил его от должности вице-премьера.
В пресс-службе президентского аппарата уточнили, что соответствующее предложение поступило от премьер-министра Армении Николы Пашиняна.
Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил планы проведения на следующей неделе трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Трехсторонние переговоры приурочены к годовщине подписания исторического документа по прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе.